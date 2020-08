28,5 miliardi per finanziare la Cig L'Italia chiede l'attivazione di Sure (Di sabato 8 agosto 2020) Il Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, e la Ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo hanno inviato a Bruxelles la lettera con cui il Governo Italiano richiede formalmente l'attivazione di Sure (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani

