Verbali desecretati, il comitato dei familiari delle vittime: “Necessario pubblicarli tutti. Nota su zona rossa? Cose risapute da tempo” (Di venerdì 7 agosto 2020) Pubblicare tutti i Verbali per accertare le responsabilità, a livello istituzionale, sugli errori commessi durante la pandemia da Covid-19. Lo chiede il comitato Noi Denunceremo, che nelle scorse settimane presentò in Procura, a Bergamo, le denunce dei familiari delle vittime. E lo fa il giorno dopo la diffusione da parte della Fondazione Einaudi di cinque Verbali del comitato tecnico-scientifico (28 febbraio, 1-7-30 marzo, 9 aprile) e nello stesso giorno in cui è stato reso noto il contenuto del verbale del 3 di marzo che riguarda proprio la zona rossa tra Nembro e Alzano Lombardo. “Come bergamasca mi sento offesa perché non ci sono trasparenza e chiarezza per chi ha vissuto una ... Leggi su ilfattoquotidiano

lorepregliasco : I verbali desecretati del comitato tecnico scientifico - NicolaPorro : ?? I dubbi di @CorradoOcone sui ?????????????? ?????? ?????? ??????????????????????: è stato davvero un modo per mettere in difficoltà il… - SkyTG24 : La precisazione del coordinatore del #Cts Agostino Miozzo sui #verbali: 'Non sono stati desecretati, perché non son… - luigi6977555 : RT @MarcoRizzoPC: Verbali desecretati Coronavirus. È proprio vero di questo governo non c’è proprio da fidarsi. Mancano i verbali delle riu… - luisa_chiari : RT @Renemargot1: Tanto rumore per nulla. Il lockdown fu una decisione politica. Desecretati i verbali del Comitato tecnico scientifico. Son… -

Ultime Notizie dalla rete : Verbali desecretati Verbali desecretati, ora il governo renda pubblici tutti gli altri (ed eviti un’altra brutta figura) Il Fatto Quotidiano La battaglia legale non finisce: "Il governo dica tutta la verità"

L'assaggio di trasparenza imposto al governo da un gruppo di coraggiosi avvocati siciliani con l'appoggio della Fondazione Einaudi fa venir voglia di sapere tutta la verità su come il premier ha gesti ...

Coronavirus. La pandemia in Italia, rileggiamo la storia attraverso i verbali del Cts

Fine febbraio 2020, Italia. Non possiamo saperlo, però non manca troppo al botto pandemico anche da noi. Probabile che al “Comitato tecnico scientifico” (Cts) comincino a sentire la puzza della miccia ...

L'assaggio di trasparenza imposto al governo da un gruppo di coraggiosi avvocati siciliani con l'appoggio della Fondazione Einaudi fa venir voglia di sapere tutta la verità su come il premier ha gesti ...Fine febbraio 2020, Italia. Non possiamo saperlo, però non manca troppo al botto pandemico anche da noi. Probabile che al “Comitato tecnico scientifico” (Cts) comincino a sentire la puzza della miccia ...