Una Vita anticipazioni dal 9 al 15 agosto: Ramon scompare, vicini truffati (Di venerdì 7 agosto 2020) Nelle puntate di Una Vita in onda dal 9 al 15 agosto 2020, Carmen e Ramon prendono parte al pranzo di beneficenza, durante il quale Susana, Rosina e Felicia non fanno altro che guardarli. Nonostante ciò, la domestica riesce a dare loro una bella lezione, dimostrandosi informata sulle notizie di attualità. Il Palacios discute poi … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

mante : Prima si accusava il governo di non avere il coraggio di assumere decisioni politiche sul coronavirus proteggendosi… - vladiluxuria : C’è gente che dovrebbe farsi una vita invece di giudicare, puntare il dito come baionetta contro gli altri e al con… - antoniospadaro : “La vita sussiste dove c’è legame” (Papa Francesco). Una vita non legata ad altra vita nell’amore, nell’amicizia, n… - LinaGarante : RT @672Cilia: #LaVitaEfatta di momenti. Alcuni valgono una vita intera. - fortarrigo : 'Mi chiamo Mavic Decimo Meridio, pilota dei droni del nord, generale degli operatori infelix, servo leale dell'unic… -