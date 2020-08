Turchia sfida di nuovo la Grecia e riprende le esplorazioni energetiche nell’Egeo. Erdogan: “Atene non rispetta gli accordi” (Di venerdì 7 agosto 2020) Lo stop alle ambizioni della Turchia sull’Egeo è durato esattamente dieci giorni. Dopo l’intervento della Cancelliera Angela Merkel per mediare con la Grecia, Ankara aveva annunciato la sospensione delle esplorazioni energetiche. Ma oggi il presidente Recep Tayyip Erdoğan torna sui suoi passi e, poche ore dopo l’annuncio di un nuovo accordo tra Grecia ed Egitto sui confini marittimi, rilancia le sue contestate esplorazioni che già avevano fatto salire la tensione intorno all’isola di Kastellorizo. “Abbiamo ripreso le attività di perforazione. Abbiamo inviato anche la (nave da ricerca sismica) Barbaros Hayrettin nell’area” perché i greci “non hanno mantenuto le promesse”, ha annunciato ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il Mediterraneo, soprattutto nella zona orientale, non è mai stato così caldo come nell’estate del 2020. A far alzare la temperatura nel Mare nostrum sono state le mire della Turchia e la partita anco ...

