Treviglio, la rotonda senza via d'uscita per i camion che moltiplica traffico e inquinamento (Di venerdì 7 agosto 2020) Realizzare una rotonda lungo una strada può essere un modo per costringere i mezzi a rallentare e garantire maggior sicurezza. Oppure può rappresentare una 'soluzione" per costringere centinaia di ... Leggi su stradafacendo.tgcom24

Ultime Notizie dalla rete : Treviglio rotonda Camionisti senza speranza: l'originale rotonda dove ogni svolta è vietata BresciaToday Piano Fontana, a Bergamo 251 milioni: 130 già riservati per la Bergamo-Treviglio

Tre miliardi e mezzo di euro messi a disposizione del territorio lombardo per la realizzazione di opere dal valore complessivo di 5,5 miliardi: il cosiddetto “Piano Fontana” della Regione smuove così ...

Vietato andare a destra, a sinistra e dritti Una rotatoria da incubo per i camionisti

Treviglio, in via Aldo Moro l’unica soluzione è tornare indietro. Bendotti (Fai): «Divieto assurdo, altro che ripartenza». La Provincia: esaminiamo il caso. Vita dura per i camionisti a Treviglio, all ...

Tre miliardi e mezzo di euro messi a disposizione del territorio lombardo per la realizzazione di opere dal valore complessivo di 5,5 miliardi: il cosiddetto “Piano Fontana” della Regione smuove così ...Treviglio, in via Aldo Moro l’unica soluzione è tornare indietro. Bendotti (Fai): «Divieto assurdo, altro che ripartenza». La Provincia: esaminiamo il caso. Vita dura per i camionisti a Treviglio, all ...