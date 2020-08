Trapani, piove sul bagnato: arriva un altro deferimento (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Coni ha respinto il ricorso del Trapani contro i due punti di penalizzazione inflitta per il ritardo del pagamento degli stipendi, confermata la retrocessione in Serie C. Adesso è arrivato un nuovo deferimento. “A seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Monica Pretti, all’epoca dei fatti consigliere delegato e legale rappresentante pro-tempore del Trapani Calcio ‘per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver depositato, entro il 30 giugno 2020, la situazione patrimoniale intermedia al 31/03/2020’. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dalla Sig.ra Pretti e a titolo di ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Trapani piove Trapani, ricorso respinto: Granata in Serie C Metropolitan Magazine Italia Trapani, ricorso respinto: Granata in Serie C

Alla fine le speranze del Trapani sono state vane. Il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso del club siciliano contro la penalizzazione di due punti in classifica a causa del ritardo ne ...

Trapani, fine delle speranze: ricorso al Coni respinto, va in C. E l'ex a.d. viene arrestato

Il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso del Trapani contro la penalizzazione di 2 punti. La società siciliana, attraverso l’avvocato Chiacchio, chiedeva la restituzione di almeno un pu ...

Alla fine le speranze del Trapani sono state vane. Il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso del club siciliano contro la penalizzazione di due punti in classifica a causa del ritardo ne ...Il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso del Trapani contro la penalizzazione di 2 punti. La società siciliana, attraverso l’avvocato Chiacchio, chiedeva la restituzione di almeno un pu ...