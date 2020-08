Spazio, l’uomo può sopravvivere su Marte e sulla Luna creando colonie nelle caverne di lava: proteggono dalle radiazioni e dagli shock termici (Di venerdì 7 agosto 2020) Con 3 missioni partite alla volta di Marte nel mese di luglio, è ormai chiaro che il Pianeta Rosso è diventato uno dei principali obiettivi dell’esplorazione spaziale. Senza tralasciare la Luna, dove la NASA spera di riportare l’uomo, ma di portare anche la prima donna, nel 2024 con la missione Artemis. Gli USA hanno in più occasioni annunciato che questa volta si andrà sulla Luna per restare tramite la creazione di basi Lunari. E di basi si parla anche per quanto riguarda Marte. Ora un nuovo studio ha svelato che sarebbe possibile creare colonie umane sia su Marte che sulla Luna sfruttando le grandi caverne di lava che sono presenti in ... Leggi su meteoweb.eu

IacuzzoMaria : RT @A_Iannamorelli: Andare #inGrecia è anche questo: aprire uno spazio di umanità, lì dove l'uomo ha trasformato un'isola in un inferno, pe… - FrancescoTedes2 : RT @A_Iannamorelli: Andare #inGrecia è anche questo: aprire uno spazio di umanità, lì dove l'uomo ha trasformato un'isola in un inferno, pe… - andreasimari : RT @A_Iannamorelli: Andare #inGrecia è anche questo: aprire uno spazio di umanità, lì dove l'uomo ha trasformato un'isola in un inferno, pe… - lucy_esposito : RT @A_Iannamorelli: Andare #inGrecia è anche questo: aprire uno spazio di umanità, lì dove l'uomo ha trasformato un'isola in un inferno, pe… - adelestancati : RT @A_Iannamorelli: Andare #inGrecia è anche questo: aprire uno spazio di umanità, lì dove l'uomo ha trasformato un'isola in un inferno, pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Spazio l’uomo La singolarità tecnologica renderà l'uomo "obsoleto" (ma la creatività può salvarlo) Ninja Marketing