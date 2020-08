Silverstone, rottura del motore per Vettel (Di sabato 8 agosto 2020) Silverstone – Altro weekend nero sul circuito di Silverstone per Sebastian Vettel che non solo ha concluso in 14esima posizione, ma ha patito anche la rottura del motore sulla sua SF1000. Il propulsore è ormai la nota dolente di questo campionato per la scuderia di Maranello, che non solo ha perso cavalli per via delle nuove direttive tecniche, ma è ora anche alle prese con gravi problemi di affidabilità. Piove sul bagnato per il quattro volte campione del mondo, che tuttavia con molta professionalità, cercherà di trarre il massimo domani dalla sua vettura. “Oggi siamo riusciti a provare nuove soluzioni sulla vettura e in generale mi sono sentito a mio agio in macchina, anche se non possiamo dire di essere competitivi. Dobbiamo guardare i dati e ... Leggi su sport.periodicodaily

F1inGenerale_ : #F1 | #BritishGP, Prove Libere #Ferrari, Vettel: 'Rottura al motore improvvisa. Non siamo molto competitivi' - DANIELEALO14 : Rottura sulla PU di Vettel e relative polemiche e sospetti Silverstone Gara 1 Lap 52/52… - News_Auto_cars : F1 – Silverstone, libere 2: Hamilton domina, rottura della power unit per Vettel - Graftechweb : F1 – Silverstone, libere 2: Hamilton domina, rottura della power unit per Vettel - newseffe1 : F1 – Silverstone, libere 2: Hamilton domina, rottura della power unit per Vettel -