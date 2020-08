Senaldi annuncia la prima pagina di Libero su La7: “Migranti hanno mangiato i cani di un agricoltore”. E i conduttori ridono increduli (Di venerdì 7 agosto 2020) Durante la trasmissione “In onda” (La7), il direttore responsabile di Libero, Pietro Senaldi, annuncia la prima pagina odierna del suo quotidiano, scatenando l’ilarità imbarazzata dei conduttori, Luca Telese e David Parenzo: “Abbiamo un inviato a Lampedusa e la testimonianza di un imprenditore agricolo, che dice: ‘Gli immigrati sono allo sbando, mi hanno mangiato la capra, le galline e pure quattro cani‘. Parenzo definisce ‘imbarazzante‘ la notizia annunciata da Senaldi, il quale ribatte: “Questa è da scuola di giornalismo: il cane che morde un uomo non è una notizia, ma l’uomo che mangia il cane è una ... Leggi su ilfattoquotidiano

Parenzo definisce 'imbarazzante' la notizia annunciata da Senaldi, il quale ribatte: "Questa è da scuola di giornalismo: il cane che morde un uomo non è una notizia, ma l'uomo che mangia il cane è una ...