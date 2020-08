Scuola. Di Bernardino: approvato il Piano annuale per il diritto allo studio 2020/21 (Di venerdì 7 agosto 2020) “Come giunta della Regione Lazio abbiamo approvato il Piano annuale per il diritto allo studio 2020/21. Con questo atto la Regione promuove, come ogni anno, una serie di interventi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio. Il Piano, dopo essere stato approvato in prima lettura dalla Giunta Regionale, dovrà acquisire il parere della Commissione consiliare competente in materia”. Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la Ricostruzione della Regione Lazio. “Per l’anno ... Leggi su romadailynews

Scuole: resoconto di un mese e mezzo di tavolo tecnico. Ecco gli spazi che il Comune mette a disposizione per l’istituto comprensivo “Tivoli 1”

Si è conclusa la fase di ricognizione delle esigenze degli istituti scolastici tiburtini e d’individuazione degli spazi in cui riorganizzare le scuole che ne sono risultate bisognose, in vista della r ...

