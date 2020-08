Sanzioni Usa alla governatrice di Hong Kong Carrie Lam e ad altri dirigenti cinesi (Di venerdì 7 agosto 2020) Le misure sono state imposte in base a un ordine esecutivo firmato il mese scorso da Trump per punire la Cina per le sue mosse contro il dissenso a Hong Kong Leggi su ilsole24ore

LaStampa : L’imprenditore voce della Rivoluzione del 2005: Macron sostenga i cittadini non il governo. - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Hong Kong: le sanzioni Usa sono 'selvagge e irragionevoli' #hongkong - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Hong Kong: le sanzioni Usa sono 'selvagge e irragionevoli' #hongkong - MediasetTgcom24 : Hong Kong: le sanzioni Usa sono 'selvagge e irragionevoli' #hongkong - sardanews : Hong Kong, sanzioni Usa 'irragionevoli' -