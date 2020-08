Roma, i giallorossi vogliono ripartire da Zaniolo e Pellegrini (Di venerdì 7 agosto 2020) : Friedkin vuole vuole blindare i suoi gioielli Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini rimarranno a Roma. I giallorossi, infatti, vogliono ripartire dai gioielli e affidarsi a due talenti che hanno già dimostrato il proprio valore durante la stagione appena conclusa. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la nuova proprietà cercherà di trattenere i due calciatori: serve ripartire da una base solida per costruire la Roma del futuro, possibilmente con qualche trofeo in più in bacheca. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

