Remnant: From the Ashes è il prossimo titolo gratuito offerto da Epic Games Store (Di venerdì 7 agosto 2020) Come ogni settimana Epic Games Store offre dei giochi a titolo gratuito per tutti i suoi giocatori. I due giochi disponibili questa settimana sono la bizzarra sitcom "giocabile" 3 out of 10 e Wilmot's Warehouse, un gioco rompicapo in cui bisogna far funzionare un magazzino come un orologio svizzero.Ma Epic Games ha delineato anche quali saranno i prossimi titoli gratuiti disponibili dalla prossima settimana, ovvero Remnant: From the Ashes, insieme a The Alto Collection. Remnant è uno sparatutto RPG hardcore, con combattimenti simili a Dark Souls e la possibilità di ricostruire il mondo di gioco, grazie ad un sacco di crafting. Remnant funziona alla grande anche in co-op, ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #RemnantFromTheAshes è il prossimo gioco gratuito su Epic Games Store. - S4NthTV : Nuovi giochi gratis su Epic Games (PC)! Prossima settimana vedremo di portare in live (chiaramente in coop) la camp… - S4NthTV : Nuovi giochi gratis su Epic Games (PC)! Prossima settimana vedremo di portare in live (chiaramente in coop) la camp… - TwitchTVGaming : RT @N36volpe1973: In Diretta Live su Twitch (Remnant: From the Ashes - Modalità sopravvivenza) @TwitchtvGaming #PS4LIVE live at https://t… - N36volpe1973 : In Diretta Live su Twitch (Remnant: From the Ashes - Modalità sopravvivenza) @TwitchtvGaming #PS4LIVE live at -