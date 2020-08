Quanto è costato al Sud Italia il lockdown nazionale: “Siamo alla vigilia di un tracollo” (Di venerdì 7 agosto 2020) Con l’atto datato 7 marzo 2020, il Comitato tecnico scientifico proponeva al governo di “adottare due livelli di misure di contenimento: uno nei territori in cui si è osservata maggiore diffusione del virus, l’altro sul territorio nazionale”. Due giorni dopo, però, il presidente del Consiglio Conte con il Dpcm del 9 marzo dava il via al lockdown estendendo le stesse misure a tutto il territorio nazionale senza distinzioni e senza citare a giustificazione del provvedimento alcun atto del Comitato tecnico scientifico. Il bassissimo numero di contagi al Sud rendeva tutt’altro che necessario un lockdown totale, e ora le associazioni di categoria sono pronte a chiedere i danni allo Stato per le macroscopiche perdite subite. Ma è possibile quantificare quel ... Leggi su tpi

Con l’atto datato 7 marzo 2020, il Comitato tecnico scientifico proponeva al governo di “adottare due livelli di misure di contenimento: uno nei territori in cui si è osservata maggiore diffusione del ...

