Ottanta islamici pregano in un negozio. Per la Cassazione è tutto ok. La rabbia di Magdi Allam (Di venerdì 7 agosto 2020) Un’altra sentenza della Cassazione che fa discutere. Per i giudici non si può parlare di moschea abusiva solo perché 80 persone si riuniscono il venerdì sera in preghiera in un luogo che dovrebbe essere un negozio. Con questa motivazione, la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza con cui nel novembre del 2019 la Corte d’Appello di Milano aveva condannato a un’ammenda di 3mila euro un cittadino ivoriano, O.S., per violazione del testo unico dell’edilizia. I giudici lo avevano ritenuto colpevole di avere cambiato la destinazione d’uso commerciale di un locale affittato ad Oggiono (Lecco) trasformandolo da negozio del centro storico a luogo di culto clandestino. Moschea abusiva, la condanna in appello L’uomo in primo grado era stato ... Leggi su secoloditalia

In Pakistan, un cittadino incriminato per avere offeso l’islam è stato ucciso, nel corso del processo a suo carico, da un uomo armato. Mentre la vittima stava prendendo parte a un’udienza del procedim ...

