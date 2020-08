Monta una videocamera nascosta e scopre che nel suo armadio viveva… (Di venerdì 7 agosto 2020) Un uomo insospettito da alcune stranezze all’interno della sua casa, decide di Montare una videocamera nascosta. Quello che scopre è assurdo: qualcuno viveva nel suo armadio. Il fatto è avvenuto in Giappone, dove il protagonista dell’insolita vicenda si è accorto che spesso mancava del cibo dal suo frigorifero. In un primo momento ha creduto di sbagliarsi, ma quando ha iniziato a numerare tutte le vivande, ha capito che le pietanze scomparivano veramente. Così per verificare se qualcuno si introducesse in casa sua, quando lui era fuori, decide di Montare una videocamera nascosta all’interno della sua abitazione e monitorarla con il cellulare. La sorpresa assurda grazie alla videocamera ... Leggi su velvetgossip

