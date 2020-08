“Migranti hanno mangiato i cani di un agricoltore”. Senaldi annuncia la prima pagina di Libero su La7 e i conduttori ridono increduli (Di venerdì 7 agosto 2020) Durante la trasmissione “In onda” (La7), il direttore responsabile di Libero, Pietro Senaldi, annuncia la prima pagina odierna del suo quotidiano, scatenando l’ilarità imbarazzata dei conduttori, Luca Telese e David Parenzo: “Abbiamo un inviato a Lampedusa e la testimonianza di un imprenditore agricolo, che dice: ‘Gli immigrati sono allo sbando, mi hanno mangiato la capra, le galline e pure quattro cani‘. Parenzo definisce ‘imbarazzante‘ la notizia annunciata da Senaldi, il quale ribatte: “Questa è da scuola di giornalismo: il cane che morde un uomo non è una notizia, ma l’uomo che mangia il cane è una ... Leggi su ilfattoquotidiano

F_DUva : Dopo l'intervento del ministro @luigidimaio, le autorità tunisine oggi hanno assicurato che metteranno in campo nuo… - fattoquotidiano : Senaldi annuncia la prima pagina di Libero su La7: "Migranti hanno mangiato i cani di un agricoltore". E i condutto… - AnnalisaChirico : 'Se il promo per il turismo sono i migranti che sbarcano tra i bagnanti stiamo freschi. Gli italiani hanno trascors… - Aquilanik69 : RT @doluccia16: Una donna di #Lampedusa si lamenta che i migranti hanno mangiato i suoi quattro cani. ?? Siete fortunati che ancora non hann…

