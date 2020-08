Mediazione sullo stop ai licenziamenti, ora ci sono i nodi della legge elettorale (Di venerdì 7 agosto 2020) Se si sta alle previsioni della vigilia, oggi il Consiglio dei ministri dovrebbe varare il decreto d’agosto da tutti atteso per le sue misure di sostegno all’economia sofferente e all’occupazione. La maggioranza infatti ha (avrebbe) trovato un compromesso sul nodo politico principale contenuto nel decreto: il blocco dei licenziamenti. Il ministro grillino Nunzia Catalfo insieme alla sinistra di Leu voleva una proroga del blocco deciso durante le settimane del Covid e del lockdown fino alla fine dell’anno. Viceversa Italia Viva, molti del Pd e anche vari esponenti del M5S trovavano l’idea pericolosa e onerosa per le aziende. Leggi su ecodibergamo

E' stato "chiuso" l'accordo sul testo del decreto agosto per il nodo licenziamenti: il testo sarà "venerdì in Consiglio dei ministri". Il blocco dei licenziamenti proseguirà ma sarà "variabile" in bas ...Gestire e risolvere i conflitti in famiglia dal punto di vista emozionale prima che legale, è possibile? Secondo Anika Martella è indispensabile e, a supportare la sua tesi, ormai numerosi e recenti s ...