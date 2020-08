Maria De Filippi: “Questa volta non so come andrà a finire tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, durante il lockdown lui venne a salutarmi a Roma e…” (Di venerdì 7 agosto 2020) Si parla di Stefano De Martino e Belen Rodriguez nella lunga intervista di Maria De Filippi rilasciata a Gente. E più esattamente di quando la showgirl argentina e il ballerino divenuto noto grazie ad Amici si innamorarono dietro le quinte del talent show ideato proprio dalla moglie di Maurizio Costanzo. “La situazione era tragica“, ha raccontato Queen Mary durante l’intervista, “ormai è lontana, ma al momento fu uno choc per tutti. Nessuno di noi aveva capito. Chiamai Stefano in camerino e gli chiesi: ‘Cosa stai combinando?’. E lui confessò. Non voleva però dirlo a Emma (Marrone, ndr), con la quale era fidanzato. Litigavano, lui a accusava di cose che lei non aveva fatto. Non sapevo ... Leggi su isaechia

