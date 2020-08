Le previsioni meteo del weekend dall'8 al 9 agosto (Di sabato 8 agosto 2020) Nel weekend la stabilità portata dal ritorno dell’anticiclone dopo la fase di maltempo verrà confermata, ma in alcune zone del Paese, soprattutto al Sud potranno ripresentarsi rovesci e temporali tra sabato e domenica. Al Nord l’alta pressione continuerà a farla da padrone con sole e temperature in aumento. Situazione analoga al Centro, con le massime che raggiungeranno anche i 35 gradi. Il bel tempo si estenderà anche al Sud nella giornata di domenica, salvo qualche residuo fenomeno sulla Calabria (LE previsioni). Leggi su tg24.sky

