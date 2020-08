Lazio, parla il padre di David Silva: “La Serie A gli piace molto” (Di venerdì 7 agosto 2020) Filtra ottimismo nella trattativa per portare David Silva in biancoceleste. Le ultime indiscrezioni arrivano direttamente dal padre del giocatore, Fernando Jimenez che all’emittente iberica Onda Cero ha parlato della situazione: “La Serie A gli piace molto. Sarebbe molto contento di giocare in quel campionato”. Jimenez ha anche spiegato però che non c’è ancora nulla di definito, ma la Lazio è decisa nel chiudere in pochi giorni. Leggi su sportface

