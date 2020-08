Lanciare un oggetto dal balcone è reato? (Di venerdì 7 agosto 2020) Lancio di oggetti dal balcone: quale conseguenze?Maleducazione, inciviltà, incoscienza oppure semplice distrazione. Dietro il lancio di un oggetto dal balcone, pratica tanto diffusa quanto odiosa, si nascondono numerose possibilità, ma ciò che qui interessa sono le conseguenze a cui un simile gesto può condurre. In pochi, infatti, sanno che il rischio è anche quello di vedersi comminata una sanzione penale.La norma di riferimento è l'art. 674 del codice penale (Getto pericoloso di cose) che punisce con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 euro "chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas... Leggi su studiocataldi

