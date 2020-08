India, aereo fuori pista con quasi 200 persone a bordo (Di venerdì 7 agosto 2020) Un aereo della Air India Express proveniente da Dubai è uscito fuori pista all’aeroporto di Zozhikode, in Kerala, nel sud dell’India. L’incidente è avvenuto al momento dell’atterraggio, mentre era in corso una forte pioggia. Secondo i media Indiani, a bordo viaggiavano 191 persone: almeno due sarebbero morte, tra cui il pilota. I feriti sarebbero una quarantina.Il velivolo - come documentano le immagini - si è spezzato in due tronconi, ma non ha preso fuoco. Sul mezzo viaggiavano anche dieci neonati, riporta il Times of India.Just in: #AirIndia Express aircraft from Dubai to Calicut with 191 passengers crashes after overshooting the runway and going into the valley. Fire ... Leggi su huffingtonpost

