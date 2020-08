In Italia resti di cani risalenti al paleolitico (Di venerdì 7 agosto 2020) Tutta Italiana la ricerca che documenta e prova i resti più antichi di cani mai scoperti nel Mediterraneo e probabilmente in Europa. I resti sono stati rinvenuti in Puglia, presso due grotte già note per l’incredibile quantità di reperti che custodiscono tra dipinti, oggetti e ossa che risalgono al paleolitico. Sia in Grotta Paglicci sia … Leggi su periodicodaily

massidanu : @Ted0foro @CarloCalenda Se non sai come andrà a finire, a meno che tu non abbia la sfera magica. Perché metti le ma… - Lucia150298 : @LucaLucinho SIAMO TUTTI A RISCHIO DIOCANE, NON ESISTI SOLO TE! Ti è chiaro o ti serve un disegnino???? E ti inform… - riccardogguerra : @PalmiroGanassin @Adnkronos la riforma e' strutturatissima, i seggi saranno 391 (tutta italia tranne la valle d'aos… - PazzoPerDomani : RT @Geopoliticainfo: ????Danilo #Coppe è tra gli esplosivisti più famosi d'Italia: nel 2019 ha fatto da consulente all'abbattimento dei resti… - Mara_Morini : RT @Geopoliticainfo: ????Danilo #Coppe è tra gli esplosivisti più famosi d'Italia: nel 2019 ha fatto da consulente all'abbattimento dei resti… -