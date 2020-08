Il mercato in campo – Opportunità Rivière (Di venerdì 7 agosto 2020) Il calciomercato è destinatario di amore e passione per un’infinità di motivi, i suoi fan lo sanno alla perfezione. Tra quelle ragioni non si può scordare il piacere di analizzare interessanti operazioni in entrata piazzate da club non di primissimo piano europeo, il cui lavoro viene portato avanti con competenza, oculatezza, tempestività da dirigenti e osservatori abituati a lavorare sotto traccia e cogliere al volo invitanti opportunità nel rapporto qualità – prezzo. È il caso del Cosenza, abile a puntare su Emmanuel Rivière, rimasto svincolato dopo aver collezionato diverse esperienze in giro per l’Europa; Francia, Inghilterra, Spagna e ancora Francia, senza riuscire a confermare nel lungo periodo con continuità quanto di buono messo in evidenza da ragazzo al Saint Etienne e in occasione ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : mercato campo Il mercato in campo – Opportunità Rivière alfredopedulla.com Fiorentina, Commisso: "Se ci saranno ancora ostacoli non farò il centro sportivo"

Dallo stadio al centro sportivo al mercato della Fiorentina. E' un Rocco Commisso a tutto campo quello che parla ai microfoni di Radio Bruno in una lunga intervista andata in onda nel tardo pomeriggio ...

Castrovilli-Roma e Muriqi-Lazio: botti da Capitale

Castrovilli alla Roma e Muriqi alla Lazio. Giallorossi e biancocelesti pensano in grande. La Roma, dopo il passaggio da Pallotta a Friedkin, è intenzionata a cambiare passo sul mercato. Nessun pezzo p ...

