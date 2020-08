Ibrahimovic si tuffa dallo yacht: “Leone sulla terra, squalo in mare”. Ma in molti gli fanno notare che non è così – Video (Di venerdì 7 agosto 2020) “Leone sulla terra, squalo in mare”. È la didascalia scritta da Zlatan Ibrahimović a corredo di un Video pubblicato su Instagram. Nelle immagini un suo tuffo dallo yacht a bordo del quale sta trascorrendo le vacanze, al largo di Montecarlo. Ma in molti sui social gli fanno notare che non è così, sottolineando che il tuffo dell’attaccante del Milan è in realtà “un flop”. Il 38enne, infatti, si dà uno slancio con le gambe, ma poi non inclina abbastanza il corpo, tanto da entrare in acqua quasi di pancia. L'articolo Ibrahimovic si tuffa dallo yacht: “Leone sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano

"Leone sulla terra, squalo in mare". Con questo messaggio Ibrahimovic accompagna il video di un perfetto tuffo eseguito dall'alto dello yacht dove si sta godendo le meritate vacanze.

