Germania, balzo della produzione a giugno (Di venerdì 7 agosto 2020) (Teleborsa) – L’industria tedesca si conferma in netta ripresa a giugno, registrando un nuovo balzo della produzione, dopo il prolungato stop del lockdown. Secondo l’Ufficio di statistica tedesco Destatis, la produzione industriale ha evidenziato un’accelerazione a +8,9% dopo il +7,4% di maggio (dato rivisto da un preliminare +7,8%). Il dato risulta migliore delle stime degli analisti che avevano previsto un aumento dell’8,1%. Su base annua si evidenzia ancora una contrazione dell’11,7%, che si confronta con il -19,5% di mahhio. Il dato che esclude l’energia e le costruzioni registra una risalita dell’11,1%. La produzione di energia è cresciuta del 5,5%, mentre quella nelle costruzioni è salita del’1,4%. Leggi su quifinanza

