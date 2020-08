"Dovevano girare in bus, ma dopo qualche giorno viaggiavano già in autoblu". Vissani, stoccata dolorosissima ai grillini (Di venerdì 7 agosto 2020) Gianfranco Vissani torna a far parlare. Lo chef, diventato un'icona della battaglia contro il governo giallorosso, prosegue la sua invettiva. "Tasse, energia, spese.. il governo non è venuto incontro ai ristoratori. Ma i politici continuano a prendere lo stipendio e per loro tutto va bene", esordisce in un'intervista a Radio Radio, l'ormai ospite fisso di Stasera Italia. "Non parlo per me. Tanti che fanno street food, ad esempio, ora non hanno i soldi per pagare l'affitto e dormono sotto i ponti". Il suo sfogo prende di mira anche il Movimento 5 Stelle, lo stesso che andava in giro dicendo di voler abolire la casta: "I grillini? Dovevano girare in autobus, ma dopo qualche giorno viaggiavano ... Leggi su liberoquotidiano

Giusi67006171 : @mony0770 @Marsia16534364 @irEm_9019 @sary724209761 @CelliGiusy @DizzyOwl1 Dovevano girare--- ma nei momenti di pausa--- - GgvfLucien : RT @TerreImpervie: Ah il mediatore culturale, una professione piena di soddisfazioni e possibilità e poi vuoi mettere rispetto a prima, qua… - marcodelucact60 : RT @TerreImpervie: Ah il mediatore culturale, una professione piena di soddisfazioni e possibilità e poi vuoi mettere rispetto a prima, qua… - jobwithinternet : RT @TerreImpervie: Ah il mediatore culturale, una professione piena di soddisfazioni e possibilità e poi vuoi mettere rispetto a prima, qua… - F52 : RT @TerreImpervie: Ah il mediatore culturale, una professione piena di soddisfazioni e possibilità e poi vuoi mettere rispetto a prima, qua… -