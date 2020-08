Donna non paga di proposito, la ditta le scarica i suoi rifiuti nel giardino (Di venerdì 7 agosto 2020) Quando si sono accorti che la signora non aveva intenzione di pagare il lavoro svolto, i traslocatori hanno deciso di riversare i rifiuti nel suo giardino. La storia di “vendetta” emersa sulle pagine social della città di Cardiff mostra cosa può succedere se si pensa di approfittare volontariamente del lavoro degli altri. La ditta di … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

SkyTG24 : La sua casa a #Beirut è stata distrutta dall'esplosione che ha colpito la capitale del #Libano. Questa donna, però,… - 6000sardine : 'Il maschio solitamente si accoppia con quattro-cinque rappresentanti del gentil sesso, cosa che la donna solitamen… - fanpage : 'Cari uomini, ma non vi sentite mortalmente offesi da un discorso del genere? Non siete stanchi anche voi di passar… - PomponiGiovanna : RT @matteobordone: Ogni grande movimento di opinione ha i suoi eccessi. Questo è uno. La critica e l’autocritica in pubblico non risparmian… - Paolo7018 : RT @Gabriel78025982: Non capisco una cosa se un uomo rt un immagine un po' erotica ok , se la rt un donna è Troia anche se è palese che il… -

Ultime Notizie dalla rete : Donna non Cambia sesso, non fa più carriera. «Discriminata dalla banca in quanto donna» Corriere della Sera Donna non paga di proposito, la ditta le scarica i suoi rifiuti nel giardino

Quando si sono accorti che la signora non aveva intenzione di pagare il lavoro svolto, i traslocatori hanno deciso di riversare i rifiuti nel suo giardino. La storia di “vendetta” emersa sulle pagine ...

Romena uccisa, uomo confessa e poi ritratta: «Non sono stato io». E su Fb le davano della truffatrice

Ieri aveva confessato, oggi ritratta: si è ritrasformata in un giallo nel giro di 24 ore la morte di Ruxandra Vesco, una donna romena scomparsa nel 2015 e il cui cadavere è stato ritrovato in un sacco ...

Quando si sono accorti che la signora non aveva intenzione di pagare il lavoro svolto, i traslocatori hanno deciso di riversare i rifiuti nel suo giardino. La storia di “vendetta” emersa sulle pagine ...Ieri aveva confessato, oggi ritratta: si è ritrasformata in un giallo nel giro di 24 ore la morte di Ruxandra Vesco, una donna romena scomparsa nel 2015 e il cui cadavere è stato ritrovato in un sacco ...