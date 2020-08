Di Maio: “senza urla e slogan stiamo fermando gli sbarchi dalla Tunisia” (Di venerdì 7 agosto 2020) Di Maio plaude il governo per il lavoro diplomatico che sta svolgendo per bloccare l’arrivo di migranti, almeno dalla Tunisia.Senza troppo clamore, oppure “urla e slogan” come fanno altri che lui naturalmente non cita, lavorando sotto traccia come ama fare, il ministro degli Esteri, Di Maio, è riuscito se non altro a ridimensionare gli sbarchi in arrivo dalla Tunisia. “In Tunisia non ci sono guerre, non ci sono persone che devono scappare per forza” – ha detto Di Maio in un’intervista al Tg5. “E tutti quelli che arrivano lo stesso in Italia, saranno riportati immediatamente in patria“ – ha continuato. Sembra Salvini, ma a differenza del leghista, lui le cose le sta facendo davvero, ... Leggi su chenews

