Decreto legge di agosto: sgravi fiscali per chi assume al Sud (Di venerdì 7 agosto 2020) Sciolti dall’ennesimo vertice politico i nodi del Decreto legge agosto. Niente bonus per i ristoranti, quello con il rimborso al 20% ma sì per la fiscalità per chi assume al Sud. Blocco dei licenziamenti come previsto è diventato mobile. È saltato il bonus ristoranti, quello che prevedeva un rimborso dei clienti del 20% del conto. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

