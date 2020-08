Decreto agosto: da 91 a 103 articoli. Tasse sospese nel lockdown pagabili in 2 anni. (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Decreto agosto si allarga: da 91 a 103 articoli. Fra le novità più importanti l'annuncio che le Tasse del lockdown saranno pagabili spalmandole in due anni, ossia 24 rate mensili. Non basta: previsti altri 200 milioni ai Comuni, una nuova quota di Reddito di emergenza, norme su Air Italy e il rifinanziamento di strade sicure Leggi su firenzepost

