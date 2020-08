Davide Donadei, chi è l'aspirante tronista di Uomini e Donne (Video) (Di venerdì 7 agosto 2020) Davide Donadei è uno dei tre aspiranti tronisti della nuova edizione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 in autunno.Nella prossima edizione di Uomini e Donne, infatti, ci saranno due troni a disposizione per tre aspiranti tronisti. Davide Donadei si giocherà l'opportunità di diventare un tronista insieme a Gianluca De Matteis e a Davide Blanda. Da oggi, è possibile dare la propria preferenza sul sito Witty Tv. 07 agosto 2020 15:05. Leggi su blogo

