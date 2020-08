Dalle mascherine ai distanziamenti, cosa prevede il Dpcm con la proroga al 7 settembre (Di venerdì 7 agosto 2020) Resta l’obbligo di mascherina in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, il distanziamento di un metro tra le persone, l’obbligo di restare a casa se si ha una temperatura corporea di 37.5 Leggi su ilsole24ore

Il presidente del Consiglio firma il nuovo provvedimento con le misure anti Covid: sì a crociere e attività fieristiche dal 15 agosto. Appello alla responsabilità dei giovani per evitare i contagi. Il ...

Lega nazionale dilettanti: via libera alle competizioni e alla presenza del pubblico

"Via libera ad allenamenti di gruppo, tornei e competizioni dilettantistiche, anche in presenza di pubblico". Lo ha stabilito il nuovo DPCM confermando l'intuizione della Lega Nazionale Dilettanti di ...

