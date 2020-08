Crash Bandicoot 4: Le novità annunciate allo State Of Play (Di venerdì 7 agosto 2020) Crash Bandicoot è tornato e si fa tutto nuovo in Crash Bandicoot 4: It’s About Time Durante l’evento “State of Play” di Sony, è stata rivelata una nuovissima modalità di gioco che sarà aggiunta all’avventura del gioco: la modalità N.Verted, una modalità specchio alimentata dalle bacche Bumpa che consente ai giocatori di attraversare le terre desolate di Neon, vecchi set cinematografici che aumentano la velocità di gioco e altri nuovi elementi impressionanti ispirati al mondo di Crash. Ma non è tutto! Stanno tornando altri personaggi del multiverso di Crash Bandicoot, tra cui Dingodile, che, facendosi strada a colpi di coda tra le casse, diventa ora un ... Leggi su gamerbrain

italiatopgames : Crash Bandicoot 4 – Valanga di Novità dallo State of Play - IGNitalia : Durante l'evento organizzato da Sony, Activision e Toys for Bob hanno svelato numerose novità su #CrashBandicoot4,… - leganerd : Crash Bandicoot 4: It’s About Time, nuovi dettagli dallo State of Play ? - GamesPaladinsIT : Crash Bandicoot 4: It’s About Time: Il nuovo gameplay mostra nuovi contenuti ed il ritorno di Dingodile… - pcexpander : 5 novità di Crash Bandicoot 4 It’s About Time: costumi, modalità extra, nuovi eroi! #pcexpander #cybernews -