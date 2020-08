Crash Bandicoot 4: It’s About Time, nuovo personaggio giocabile in arrivo (Di venerdì 7 agosto 2020) Durante lo State of Play di Sony, è stato rivelato che Crash, Coco e Neo Cortex non saranno gli unici personaggi giocabili in Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Lo sviluppatore Toys for Bob ha annunciato il ritorno del nemico Dingodile, che sarà giocabile anche nel prossimo sequel, insieme all’annuncio di una nuova modalità N. Verted. Dingodile, la storica nemesi di Crash, si unisce così al roster giocabile. Inoltre, Toys for Bob ha collaborato con gli sviluppatori di Crash Team Racing: Nitro-Fueled per creare la presentazione unica della modalità N. Verted, un contorto tracciato in modalità specchio, mentre i giocatori saranno occupati nella raccolta di bacche Bumpa invece ... Leggi su nonsolo.tv

