Coronavirus, Speranza 'I giovani fermino l'epidemia' | Padova, due 18enni tornano malate dalla vacanza in Croazia (Di venerdì 7 agosto 2020) 'Ai giovani dico: serve più attenzione. Siete il principale veicolo di contagio'. E' quanto afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza , lanciando un appello per il contenimento dell'epidemia ... Leggi su tgcom24.mediaset

SkyTG24 : Coronavirus, appello di Speranza ai giovani: 'Attenti, siete principale veicolo contagio' - Agenzia_Ansa : Il ministro #Speranza al Question Time: 'Un metro di distanza al chiuso, ma eccezione per gli aerei' #Coronavirus… - SkyTG24 : Il ministro della Salute ha chiesto maggiore prudenza ai giovani per evitare un aumento dei contagi:… - PulitiElena : RT @francopizzetti: Coronavirus, appello di Speranza ai giovani: 'Attenti, siete principale veicolo contagio' - zazoomblog : Coronavirus Speranza ai giovani: Tocca a voi fermare lepidemia Padova festeggiano la Maturità in Croazia e… -