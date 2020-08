Coronavirus, record di contagi in Romania: 1.378 nelle ultime 24 ore (Di venerdì 7 agosto 2020) In Romania si registra un nuovo picco di contagi giornalieri da Coronavirus, con 1.378 casi e 50 decessi nelle ultime 24 ore, che portano il totale di positivi a 59.273 e il numero di vittime a 2.616. ... Leggi su tgcom24.mediaset

RaiNews : #coronavirus Oms, contagi tra bambini aumentati di sette volte. Superati 19 milioni di casi nel mondo - Corriere : In Francia record di casi da maggio: a Parigi obbligo di mascherina all’aperto - MediasetTgcom24 : Coronavirus, record di contagi in Romania: 1.378 nelle ultime 24 ore #coronavirus - laura_montagni : RT @ErmannoKilgore: Per gli esterofili e negazionisti, nel mondo sono tutti impazziti? - GermanoVerrone : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, record di contagi in Romania: 1.378 nelle ultime 24 ore #coronavirus -

Stando all'ultimo report della Johns Hopkins University, sono diventati 18.851.834 i casi accertati di Covid-19 nel mondo. Il bilancio delle vittime è invece salito a quota 708.540: +7.500 solo nell'u ...

Coronavirus, la Germania mette la città di Anversa in lista rossa

