Coronavirus, più di 19 milioni di casi nel mondo. Negli Usa 2mila morti in 24 ore. Facebook estende lo smart working fino a luglio 2021 (Di venerdì 7 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (6 agosto)Nel mondo i casi di contagio da Coronavirus hanno superato i 19 milioni (19.025.580), sono 713.845 i morti, secondo i dati della Johns Hopkins University. Stati Uniti e Brasile rimangono i Paesi più colpiti con 4.882.433 e 2.912.212 contagi e 160.091 e 98.493 decessi. Preoccupa la crescita di casi in alcune zone del mondo: in Africa i contagi hanno superato il milione, in India i morti sono più di 40mila, i decessi in Messico sono più di 50mila. Usa Ansa Donald TrumpNegli Stati Uniti sono stati registrati più di 2mila morti in 24 ore (2.060), per la prima volta dopo tre mesi. Il bilancio totale dei decessi ... Leggi su open.online

