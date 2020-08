Coronavirus, Piemonte: regole più rigide per chi arriva dall'estero (Di venerdì 7 agosto 2020) commenta Per contenere il contagio da Coronavirus, il Piemonte ha varato le indicazioni operative per chi arriva o rientra in Regione dall'estero. Sarà obbligatoria la comunicazione per chi transita o ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Ansa : Il #coronavirus in Italia: #Zaia, focolaio nel Trevigiano con 117 positivi e in #Piemonte i casi sono raddoppiati i… - Agenzia_Ansa : #coronavirus #Iss Otto rtegioni con #Rt sopra 1. Il #Veneto è la regione con l'indice più alto, poi #Sicilia e… - SkyTG24 : Coronavirus Piemonte, regole più rigide per chi arriva dall’estero - OlgaRedBlack : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Piemonte: regole più rigide per chi arriva dall'estero #coronavirus - CarlottaMiller_ : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Piemonte: regole più rigide per chi arriva dall'estero #coronavirus -