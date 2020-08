Coronavirus: Messico, oltre 50mila morti (Di venerdì 7 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 7 AGO - Il bilancio dei morti provocati dal Coronavirus in Messico ha superato quota 50mila: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. I dati dell'università americana ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Messico Coronavirus: Messico, oltre 50mila morti - America Latina Agenzia ANSA Coronavirus Italia, il monitoraggio: «Rt sopra 1, segnali di allerta. L’età mediana dei contagiati si abbassa»

La situazione dell’epidemia di Covid-19, in Italia, sebbene «non critica» resta «fluida» e «mostra segnali di allerta»: c’è un «leggero aumento dei casi» , che ha portato l’indice Rt (qui la spiegazio ...

Coronavirus, 160mila morti negli Usa Messico a 50mila, in India 40mila

Continuano a crescere in tutto il mondo in maniera esponenziale i contagi e le vittime da Covid-19. Il bilancio dei morti provocati dal coronavirus negli Stati Uniti ha superato la soglia dei 160mila, ...

