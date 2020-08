Coronavirus, il confronto febbraio-luglio: casi aumentati di 6 volte tra i giovani sotto i 24 anni (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Coronavirus colpisce sempre di più i giovani. L’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione mondiale di sanità mette a confronto i dati dal 24 febbraio al 6 luglio: nella fascia di età tra i 5 e i 24 anni i contagi sono aumentati di sei volte. L’incremento è ancora più marcato per i bambini fino a 4 anni d’età: i positivi sono 7 volte di più. Un dato che arriva nel giorno in cui il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha rivolto un appello proprio ai ragazzi: “State attenti, perché voi siete il veicolo principale del contagio in questo momento”. I casi giornalieri in Europa sono tornati ad aumentare e anche ... Leggi su ilfattoquotidiano

radiolombardia : Coronavirus, Trasporto pubblico: il 10 agosto confronto Governo-Regioni - - teleischia : CORONAVIRUS. TURBATIVA D’ASTA: CASCONE CHIEDE CONFRONTO CON PM - PorzaniPorzani : Coronavirus. Due pastori della Chiesa, due stili. Le loro parole a confronto - iaia71716551 : @Roberta67391822 @Canyamanfansit2 Allora non e’ chiaro loro hanno messo a confronto i due e allora io ho detto la m… - milanomagazine : Coronavirus, distanziamento su mezzi pubblici: il 10 agosto confronto Regioni-Governo - -