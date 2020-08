**Coronavirus: 27 nuovi contagi in Sicilia, di cui 14 migranti** (Di venerdì 7 agosto 2020) Palermo, 7 ago. (Adnkronos) - Sono 27 i nuovi contagi oggi in Sicilia, tre in meno di ieri. Tra questi 27 ci sono 14 migranti. Sono 13 a Ragusa e 1 a Caltanissetta. Poi, si registrano 3 positivi a Ragusa, sei a Catania, tre a Messina e uno a Palermo. Leggi su iltempo

MediasetTgcom24 : Coronavirus, nelle ultime 24 ore in Italia 552 nuovi casi e tre morti - RaiNews : #coronavirus Oms, contagi tra bambini aumentati di sette volte. Superati 19 milioni di casi nel mondo - MediasetTgcom24 : Covid, picco di nuovi contagi in Germania: 1.045 in un giorno #coronavirus - Danielee1899 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, nelle ultime 24 ore in Italia 552 nuovi casi e tre morti - CrapanzanoRobin : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, nelle ultime 24 ore in Italia 552 nuovi casi e tre morti -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus nuovi Coronavirus Toscana, tredici nuovi casi nell'ultimo giorno. Nessun decesso LA NAZIONE Coronavirus, 37 nuovi contagi in Piemonte. Altri 22 pazienti guariti

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 26.229 (+ 22 rispetto ...

Bollettino Coronavirus, oggi undici nuovi casi in Puglia tra Bari, Foggia e Lecce

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi venerdì 7 agosto 2020 in Puglia, sono stati ...

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 26.229 (+ 22 rispetto ...Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi venerdì 7 agosto 2020 in Puglia, sono stati ...