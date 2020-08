Conte ha un pensierino anche per le casalinghe (Di venerdì 7 agosto 2020) È in arrivo un ‘fondo per la formazione delle casalinghe’, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, finalizzato alla formazione e ad incrementare le opportunità culturali e l’inclusione sociale, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, delle donne che svolgono attività prestate nell’ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico”. E’ quanto previsto nell’ultima bozza del dl agosto. Leggi su huffingtonpost

