Come aiutare gli 80 mila bambini sfollati dopo l’esplosione di Beirut (Di venerdì 7 agosto 2020) L’esplosione di martedì sera è costata la vita a 140 persone – secondo l’attuale bilancio – con 5 mila persone che sono rimaste ferite e ancora centinaia di dispersi. In questa enorme tragedia l’UNICEF ha anche stimato che circa 80 mila bambini Beirut sono rimasti sfollati a causa delle esplosioni e che – insieme alle loro famiglie – necessitano di aiuto il prima possibile. A questo l’associazione umanitaria aggiunge la preoccupazione per le condizioni mentali e per lo shock che una simile esperienza può aver causato in tutti questi minori. LEGGI ANCHE >>> “Prima gli italiani!” – Il benaltrismo nei commenti alla richiesta di aiuto di Unicef Italia per i bambini di Beirut ... Leggi su giornalettismo

