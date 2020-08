Chi è Matteo Piantedosi, il nuovo prefetto di Roma (Di venerdì 7 agosto 2020) AGI - Arriva a Palazzo Valentini dopo due anni spesi al Viminale, prima come capo di gabinetto di Matteo Salvini e poi di Luciana Lamorgese, il nuovo prefetto di Roma Matteo Piantedosi. La nomina è arrivata oggi in Consiglio dei Ministri su proposta del ministro dell'Interno Lamorgese. Napoletano, 57 anni, già prefetto di Bologna e di Lodi, il nuovo titolare della Prefettura di Roma succede a Gerarda Pantalone, appena andata in pensione. Molte le sfide che attendono il funzionario nella Capitale sul versante della gestione delle politiche di sicurezza, buona parte richiederanno un dialogo costante con il Campidoglio. C'è anzitutto la questione degli insediamenti rom (per la prossima settimana ... Leggi su agi

