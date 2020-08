Champions League 2019/2020, quarti di finale: tabellone e accoppiamenti (Di venerdì 7 agosto 2020) Entra nel vivo la Champions League con i quarti di finale che si disputeranno una volta terminati gli ottavi. Ecco di seguito il tabellone completo con gli accoppiamenti di questo turno che si giocherà in gara secca a Lisbona con eliminazione diretta e pass per le semifinali. Già delineata la parte bassa del tabellone con Lipsia-Atletico Madrid e Atalanta-PSG, nulla è ancora deciso per quanto riguarda la parta alta comprendente Juventus e Napoli. Queste dunque le partite che si disputeranno da mercoledì 12 a sabato 15 agosto 2020 con orario di inizio fissato per le 21. Sportface.it continuerà a tenervi compagnia nell’arco del percorso europeo con gli aggiornamenti in tempo reale, gli approfondimenti, le pagelle, ... Leggi su sportface

FCBarcelona : Lionel #Messi; @ChampionsLeague Virtuoso FULL VIDEO: - juventusfc : Ci siamo. La #UCL sta per tornare. #JuveOL, -1. #FinoAllaFine - juventusfc : La conferenza stampa di Mister #Sarri e @bonucci_leo19 inizia in questo momento all'Allianz Stadium! LIVE… - fictionmediaset : RT @QuiMediaset_it: Il grande calcio torna su #Mediaset con gli ottavi di finale di #ChampionsLeague Questa sera alle 21 #Canale5 trasmette… - paoloangeloRF : Juventus-Lione, le chiavi tattiche della sfida -