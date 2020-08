Call of Duty: Black Ops Cold War dovrebbe essere svelato la prossima settimana (Di venerdì 7 agosto 2020) Quando sarà rivelato il nuovo Call of Duty? Probabilmente molto presto, stando a nuovi indizi provenienti da Charlie Intel.Solitamente il reveal dei nuovi COD avviene tra aprile e maggio, con altri eventi di rivelazione nei mesi successivi, ma per il vociferato Call of Duty: Black Ops Cold War sembra che Activision abbia altri piani.Come vi abbiamo già detto ieri, la società si starebbe preparando per un reveal molto particolare, all'interno del popolare Warzone. Ma ora, sarebbero emersi dettagli sulla data di questa rivelazione.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Il reveal del nuovo #COD sembra ormai imminente. - rodrigo2565 : Call of duty vino a salvar la cuarentena - zazoomblog : Call of Duty Modern Warfare: al via la Season 5 ecco come ottenere le armi gratis - #Modern #Warfare: #Season… - ULTIMAS_ : Call of Duty: Warzone adiciona modo Mini Royale na 5ª temporada - infoitscienza : Call of Duty: Modern Warfare e Warzone accolgono la Stagione 5 tra grandi aggiornamenti e tante novità -