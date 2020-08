Buca le ruote di una macchina per gelosia, ma viene accoltellato dal proprietario e muore (Di venerdì 7 agosto 2020) Ha Bucato le ruote di una macchina che si trovava davanti alla casa della moglie da cui si stava separando. Un gesto che è costato la vita a Lorenzo Borsani, 36enne di Mozzate, nel Comasco. È tutto avvenuto ieri intorno alle 18.30. Secondo quanto ricostruito dalla stampa locale l’uomo era andato a casa della donna mentre all’interno dell’abitazione si trovava un operaio di 49 anni che stava effettuando dei lavori di manutenzione. Borsani, verosimilmente per motivi di gelosia, ha quindi reciso con un coltello le ruote dell’automobile parcheggiata in strada, attirando le attenzioni dell’operaio. Accortosi del raid in corso è uscito in strada. Tra i due è scoppiata una lite e il 36enne è stato colpito al torace. La dinamica dell’evento ... Leggi su ilfattoquotidiano

