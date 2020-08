Bonus baby sitter: fino a quando è possibile presentare domanda? (Di venerdì 7 agosto 2020) L’INPS con un comunicato ufficiale sul suo sito rende noto che le domanda per il Bonus baby sitter potranno essere inoltrate fino al 31 Agosto 2020. L’aggiornamento delle date di scadenza della presentazione della domanda, inizialmente prevista per il 31 luglio, fa seguito alla modifica apportata all’articolo 73 del decreto Rilancio nella sua conversione in legge. Bonus baby sitter Per tutte le prestazioni di baby sitting e per il pagamento dei centri estivi relativamente al periodo dal 5 marzo al 31 Agosto 2020 saranno remunerate attraverso il Libretto Famiglia e sulla piattaforma dovranno essere comunicare entro la fine di dicembre 2021. Nella conversione in legge del Decreto Rilancio si è ... Leggi su notizieora

